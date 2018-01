Les obres de millora al pavelló de Vilobí començaran a inicis de febrer

Les obres per canviar el parquet del pavelló de Vilobí d'Onyar començaran entre 2 i 5 de febrer i tindran una durada de sis setmanes. Segons va informar el consistori, l'any 2015 es van detectar una sèrie de mancances a l'equipament en termes de seguretat, i enllumenat d'incendis (ja estan resolts) i es va comprovar el desgast del terra.

Dimarts al matí, l'alcaldessa del municipi, Cristina Mundet, i el regidor Joaquim Vivas es van reunir a l'Ajuntament amb els responsables de l'empresa Decoresport S.A. per tancar el projecte del parquet del pavelló. L'empresa licitadora va proposar a l'Ajuntament canviar el parquet especificat al plec tècnic per un de major qualitat i certificat per la FIBA sense cap cost afegit. La raó d'aquesta nova proposta és una oferta per part de l'empresa que fabrica el parquet: Junckers. Després de valorar els pros i els contres d'ambdues opcions, l'Ajuntament ha escollit el parquet de marca Junckers certificat per la FIBA que donarà al pavelló un major prestigi i una major qualitat esportiva. En total el cost d'aquesta reforma és de 127.655 euros (IVA inclòs) i està previst que duri unes 6 setmanes aproximadament.

Mentre durin les reformes, i a partir del 22 de gener, totes les activitats es traslladaran al pavelló de Sant Dalmai, al pati i al gimnàs de l'escola.