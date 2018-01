Salut inicia el procés per fer nous quiròfans a l'hospital de Blanes

El Departament de Salut de la Generalitat ja ha iniciat el procés que ha de culminar amb la construcció d'un nou bloc quirúrgic a l'hospital de Blanes que permeti reduir les llargues llistes d'espera que existeixen actualment en aquest centre. El passat 19 de desembre, Salut va treure a licitació la redacció del projecte i la direcció de les obres de l'ampliació dels quiròfans a l'Hospital Comarcal de la Selva per un import de 143.522,70 euros (IVA inclòs). Les empreses interessades podran presentar les seves propostes fins al 8 de gener a la una del migdia.

Segons les últimes dades publicades pel Servei Català de la Salut (CatSalut), el novembre del 2017, hi havia 304 pacients en llista d'espera per a una operació de pròtesi de genoll entre l'hospital Sant Jaume de Calella i el de Blanes, i des de gener se n'havien efectuat 274. En aquest cas, el temps mitjà d'espera és de 192 dies, el més elevat respecte a la resta de patologies.

Tot i això, la llista més llarga l'encapçalen els pacients que esperen una intervenció de cataracta: 451 en total, respecte als 1.365 pacients que han estat intervinguts des del gener del 2017. En aquest cas el temps mitjà d'espera és de 51 dies.

Altres patologies que també tenen un llarg llistat de pacients que estan a la cua per ser intervinguts quirúrgicament són: la pròtesi de maluc, amb 39 pacients; artroscròpia, amb 81 afectats; alliberament canal carpiana, amb 110 malalts; o amigdalectomia/adenoidectomia, amb 24 usuaris.

A més, durant el primer semestre del 2017, l'hospital de Blanes va haver de derivar 150 pacients per ser intervinguts a altres hospitals: 123 a l'hospital Josep Trueta de Girona i 27 a l'hospital Santa Caterina de Salt, una xifra elevada comparada, per exemple, amb l'hospital de Figueres, on només es van derivar 18 usuaris.