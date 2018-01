Santa Coloma de Farners disposarà d'un circuit per a bicis BMX i Dirt

Els 100.000 euros que l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners va destinar el 2017 i per primer cop a Pressupostos Participatius permetran desenvolupar sis de les propostes presentades per la ciutadania durant el procés. Segons va informar el consistori, amb 454 vots d'un total de 1.677, la construcció d'un circuit per a bicicletes BMX i Dirt ha estat la proposta amb més suport ciutadà. Aquesta proposta consisteix en: l'adequació d'una part de la zona verda situada entre els carrers Barcelona, Rambla Catalunya i Ribagorça de Santa Coloma Residencial per tal de poder practicar aquests esports. Constarà de dos circuits d'anada i tornada amb salts correlatius. Es disposarà d'una caseta magatzem o un punt d'aigua per regar la terra, entre altres. Aquest projecte està valorat en 45.770 euros.

Actuacions en l'enllumenat públic, nous aparcabicis i la instal·lació de taules de ping-pong, papereres i una font, són les altres propostes que es desenvoluparan aquest any. Tenint en compte l'èxit de participació, 825 persones, és a dir un 7,78% de la població amb dret a vot, l'Ajuntament ha decidit tornar a destinar 100.000 euros a un nou procés al llarg d'aquest 2018.