Blanes ofereix pagar l'IBI i l'impost de circulació en quotes mensuals

Els contribuents que aquest 2018 tributen a l'Ajuntament de Blanes tenen la possibilitat d'acollir-se a una destacada novetat pel que fa al pagament d'impostos i taxes públiques: facilitar el pagament d'impostos en quotes mensuals sense interessos. L'aprovació de les Ordenances Fiscals, Taxes i Preus Públics per enguany, que va tenir lloc a finals de l'any passat, ja contemplava aquesta millora, amb l'objectiu de contribuir en el possible a donar facilitats en els pagaments.

L'Àrea d'Hisenda de l'Ajuntament ha informat que la nova mesura es pot aplicar en el pagament de dos impostos: l'Impost de Béns Immobles (IBI) i l'Impost de Circulació, que tècnicament és l'IVTM, l'Impost sobre els Vehicles de Tracció Mecànica.

Enguany tots dos es poden pagar en onze quotes mensuals sense interessos. D'aquesta manera, l'import total a pagar per aquests tributs es dividirà en onze quotes, sense aplicar-hi cap increment. Les quotes mensuals es cobraran en el compte bancari el dia 5 dels mesos de febrer a desembre, i les úniques condicions per accedir a aquest fraccionament especial són estar al corrent de les obligacions, així com que la quota mensual resultant no sigui inferior als 10 euros.

Per acollir-se a aquesta mesura, les sol·licituds s'han de presentar a les oficines del Consell Comarcal de la Selva o a l'Oficina de l'AMIC de l'Ajuntament de Blanes fins al 15 de gener com a data límit, inclòs aquest dia, ha informat l'Ajuntament.