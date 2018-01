L'Associació de familiars d'exiliats i presos polítics recull a Amer 4.120 euros

El Monestir de Santa Maria d'Amer va acollir diumenge un concert de la Polifònica de Puig-Reig dedicat a recaptar fons per a l'Associació Catalana pels Drets Civils d'ajuda als familiars dels exiliats i presos polítics. Tal com va exposar Montse Puigdemont, membre de la Junta i germana de Carles Puigdemont, l'associació té per objectiu «donar suport als familiars directes, tant emocionalment com econòmica, i evitar que no es deixi de fer cap visita als presos per motius econòmics».

El concert, organitzat per veïns d'Amer de forma voluntària, va comptar amb l'assistència d'unes 350 persones, entre les quals Josep Turull, diputats electes al Parlament de Catalunya i membres de la família Puigdemont, Fill Predilecte de la Vila d'Amer. Als 4.120 euros recaptats en el concert, caldrà sumar-hi encara els que es recaptin a través del número de compte de l'entitat.