Resultats del 21-d a la selva (marítima)

M'agrada repassar i comparar els resultats electorals del meu entorn més proper. Ja siguin els de les municipals, les estatals o les catalanes. Unes i altres, és clar, no tenen res a veure pel que fa als números i a la interpretació de resultats. Com que no soc ni politòleg ni expert en interpretació de dades electorals, només em serveix per utilitzar xifres objectives a l'hora de manifestar, sostenir o rectificar els meus punts de vista en converses familiars o entre amics.

En percentatge, i pel que fa als set partits amb representació al Parlament, van obtenir, dècimes amunt, dècimes avall, aquestes xifres en el global de la Selva: JxCat, 31,7%; Cs, 23,5%; ERC, 20,30%; PSC, 10,4%; Comuns, 5,3%; CUP, 4,3%; i PP, 3,1%. La suma de vot independentista va assolir, doncs un 56,3% (56,8 % el 2015) i la dels tres partits no independentistes un 36,9% ( 32 % el 2015). Els Comuns van obtenir un 5,3% en front del 7,4% del 2015.

A les tres viles de la Selva Marítima les coses van anar de manera diferent. Així, a Tossa els resultats es van acostar molt als de tota la comarca : JxCat, 30,9%; ERC, 24%; Cs, 21,8%; PSC, 10,6%; CUP, 4,7%; Comuns, 3,7%; i PP, 2,8% . Una suma total del 59,5% de vot independentista i un 35% de vot no independentista.

A Blanes i Lloret els números van ser significativament diferents dels de Tossa i del global de la comarca. A Blanes: Cs, 30,4%; JxCat, 18,8%; ERC, 18,2%; PSC, 15,4%; Comuns, 8,2%; PP, 4%; i CUP, 3,3%. Amb gairebé un 50 % de vot no independentista i un 40,4% d'independentista. A Lloret els resultats van ser: Cs, 36,5%; JxCat, 19,4%; ERC, 16,1%; PSC, 13,2%; Comuns, 6,1%; PP, 4,5%; i CUP, 2,5%. Amb un 54% de vot no independentista i un 38% independentista.

És als analistes a qui toca fer la lectura política i sociològica de tot plegat. Amb aquestes xifres a la vista, però, es podria assegurar que el vot a Tossa ha estat més en sintonia amb el vot de la Selva i de la Catalunya rural i/o interior. I, en canvi, el vot a Blanes i Lloret s'ha acostat més al de la Catalunya marítima, urbana i industrial. O sigui, al vot d'aquesta surrealista «Tabàrnia» que alguns han inventat, per embolicar, encara, més la troca. Qui sap si en el futur, amb aquests resultats a la mà, alguns acaben reivindicant una «Loblània» independent, no tant sols de la Selva, sinó també de la Selva Marítima!