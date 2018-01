Vidreres executarà aquest any el nou centre de l'escola Sant Iscle

L'Ajuntament de Vidreres ha aprovat el pressupost per aquest any, que puja 7.983.623,87 euros, amb una partida per a inversions de 351.000 euros. No obstant això, les inversion més destacades per l'import no són en aquests comptes per qüestions comptables, ha concretat el batlle, Jordi Camps. En aquest sentit, la inversió més quantiosa que apareix al pressupost d'aquest 2018 és l'adequació dels Horts d'en Pere Pau –110.000 euros–, però està molt lluny dels projectes que l'equip de govern té en ment per executar enguany, en un programa d'inversions «ambiciós» però que porta treballant dos i tres anys, ha concretat el batlle. Una d'elles és la construcció de la canonada que connectarà l'arqueta del Pasteral amb els dipòsits municipals, 14 quilòmetres de tuberia que està pressupostada en 1,25 milions d'euros.

Una altra obra d'un import notable per a l'Ajuntament és la construcció de la nova escola Sant Iscle, que Camps també confia que estigui enllestida aquest any. L'any passat, l'Ajuntament de Vidreres i la Generalitat van arribar a un acord per accelerar la construcció del centre nou, de manera que les dues administracions esrepartiran el cost de l'obra. En principi, està pressupostada en uns 3,3 milons d'euros, de manera que l'Ajuntament aportarà 1,6 milions. No és l'únic equipament que el govern de Vidreres vol posar en marxa aquest any. També hi ha el Centre de Dia i es vol ubicar al costat de l'ambulatori. Un sector on també s'hi vol habilitar una casa d'emergències per atendre víctimes de violència de gènere, famílies desnonades o per famílies que han patit un incendi al seu domicili, per exemple.

L'alcalde ha explicat que l'Ajuntament es veu en condicions d'assumir aquestes importants despeses en inversions amb el romanent de tresoreria i recorrent al crèdit, atès que han rebaixat l'endeutament de la corporació municipal.

Així, una altra inversió important que puja1,5 milions d'euros i de la qual l'Ajuntament n'assumirà una gran part és la tercera fase de renovació dels carrers del nucli antíc, que significarà la reurbanització integral dels carrers Orient, Jaume Ferrer, Migdia, Santa Maria i Joaquim Ruyra.

D'altra banda, el pressupost contempla un increment del 3,4% de la partida de personal, entre d'altres motius, per la implantació progressiva de la Policia Local –aquest 2018 es preveu incorporar tres agents més–.