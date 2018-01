Anglès desisteix de reclamar al jutjat l'IVA de la compra de la Burés

L'Ajuntament d'Anglès desisteix de seguir reclamant judicialment els 480.000 euros que, en concepte d'IVA, va pagar a Buretex SA per la compra de la fàbrica Burés l'any 2008, i que no havia d'abonar perquè n'estava exempt. La renúncia la va prendre per unanimitat el ple municipal del 20 de desembre passat a instàncies d'informes jurídics que recomanen no seguir per aquest via vistes les quasi nul·les possibilitats judicials que existeixen per aconseguir recuperar aquests diners, mentre que seguir presentant recursos incrementa la despesa de la corporació municipal, ha explicat el regidor d'Hisenda, David Bohigas.

L'Ajuntament ha pres la decisió després que no prosperessin els recursos que va interposar al Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya i al Tribunal Econòmic Administratiu Central. La següent instància davant la qual podia recórrer el consistori d'Anglès era l'Audiència Nacional, tràmit que ja no farà.

Bohigas ha concretat que la reclamació servirà, almenys, perquè l'Ajuntament d'Anglès figuri com un dels creditors de Buretex, que està en liquidació, ja que els diners d'aquest IVA no van arribar a Hisenda. En tot cas, el regidor també veu complicada aquesta via ja que hi ha creditors preferents, és a dir, que cobrarien abans que l'Ajuntament, com són l'Agència Tributària i la Seguretat Social.

La compra de la Burés està sota sospita. El jutjat d'instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners va citar a declarar l'exalcalde d'Anglès Pere Figuereda, cap de l'equip de govern que va adquirir la fàbrica el 2008. Figuereda va ser citat en qualitat d'investigat. I és que, a part de l'IVA, la compra de les naus es va fer malgrat que hi havia càrregues per un valor d'1,8 milions d'euros pel deute de Buretex amb Hisenda i la Seguretat Social. El que fou alcalde el següent mandat –del 2011 al 2015–, Pere Espinet (PAU), recorda que van tenir coneixemenet d'aquest deute quan el 2013 van voler vendre part de les naus a Bonpreu, operació que es va frustar per les citades càrregues. Estirant del fil, també van trobar que s'havia pagat un IVA que no tocava. Aleshores, van iniciar la reclamació d'aquest IVA, la qual ha seguit l'actual govern. Al final, el consistori ha abandonat aquest camí per evitar més despeses de processos judicials que no porten enlloc.