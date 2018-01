El Consell Comarcal convoca la XII Beca de Recerca La Selva

El Consell Comarcal ha convocat una nova edició de la Beca de Recerca La Selva, organitzada pel Centre d'Estudis Selvatans i coordinada per l'Arxiu Comarcal de la Selva, amb el suport de la Diputació de Girona. Aquesta beca, que enguany arriba a la dotzena edició, té com a objectiu promoure la realització de treballs d'investigació en ciències socials i humanes en l'àmbit històric de la Selva. La beca s'atorga al millor projecte inèdit de recerca en els camps científics que inclou l'enunciat, preferentment història i geografia, però també antropologia, sociologia, economia, dret, filologia, art, etc., referit a l'àmbit territorial de la comarca històrica de la Selva o també als territoris adjacents que hi hagin tingut una relació intensa.

La dotació de la beca és de 5.000 euros, que es faran efectius en tres parts: un 25% en el moment de resoldre's la concessió; un altre 25% a la meitat del termini de realització del treball, quan s'hagi presentat i valorat la memòria preceptiva sobre l'estat de la investigació; i la resta (50%) una vegada finalitzat el treball i després que el jurat n'hagi dictaminat la qualitat. Hi poden optar tots aquells investigadors que, de forma individual o col·lectiva, presentin una proposta de recerca d'acord amb les bases.

El termini de presentació de sol·licituds es clourà el proper 5 de febrer del 2018, ha informat el Consell.

El projecte de recerca haurà de precisar els objectius que es volen assolir, l'interès científic, la metodologia, les fonts i la bibliografia que s'utilitzarà. Aquest projecte tindrà un mínim de cinc folis i un màxim de deu. En el cas de projectes col·lectius, caldrà indicar el nom d'un responsable o representant del grup.