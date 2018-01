«Prefereixo que em sancionin a mi abans que perjudiquin els visitants de Susqueda»

Es volia donar a conèixer per les seves habilitats acrobàtiques i ho ha fet per convertir-se en la imatge de les conductes de risc que han portat la companyia elèctrica Endesa a tancar els accessos a la presa de Susqueda per «seguretat». Unes conseqüències que lamenta i per les quals ha volgut demanar disculpes públicament a través de Diari de Girona.



Es tracta de Sebas González, un jove de Bescanó, de només 20 anys, que apareix en diverses gravacions i fotografies penjades a les xarxes socials fent la vertical sobre la barana de la presa, a escassos centímetres del buit. «Em sap molt greu perquè conductes com la meva han perjudicat les persones que volen visitar la presa i passejar-hi tranquil·lament», lamenta aquest jove, que reconeix que van escollir la icònica passarel·la com a localització per obtenir imatges més impactants i més «virals».





Mesura per dissuadir

, recorda González, que practica la gimnàstica artística i està realitzant un curs d'especialista de cinema a Barcelona.«Prefereixo que em sancionin a mi, abans que es perjudiqui els visitants de la presa», admet el bescanoní afegint però que, ara mateix, no podria assumir una multa econòmica però que, a canvi, podria fer serveis socials.diu González. En aquest sentit, el jove de Bescanó creu que la solució a conductes com la seva no és tancar la presa i assegura que en el seu cas, entendria que li haguessin «prohibit l'accés» a les instal·lacions d'Endesa.«Arran del que ha passat a Susqueda hem decidit que ho farem en espais que no siguin privats o, en el cas de ser-ho, demanarem permís abans», ressalta González, qui es declara un addicte al risc. «Necessito el perill i l'adrenalina. Per mi és una droga i no puc deixar de fer-ho», subratlla.I és que a part de realitzar accions de risc a Susqueda,La setmana passada, Endesa. Accions que també inclouen aquells visitants que arrisquen la seva seguretat aproximant-se excessivament al buit per intentar aconseguir la millor fotografia panoràmica o el selfie més original.