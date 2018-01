Susqueda i El Circ du Soleil

El tancament de la passarel·la de la presa de Susqueda ha generat malestar en els municipis que l'envolten. Els batlles d'Osor i Susqueda, entre d'altres, han manifestat el seu disgust per la mesura que Endesa ha adoptat. No m'estranya! Un dels atractius de la zona és la visita a la presa. I encara més concretament poder travessar-la d'un costat a l'altre. A més, dues rutes de senderisme tenen en aquest pas l'itinerari habitual. I per això, els qui les transitin, ara es veuran obligats a fer una gran volta.

El tancament, expliquen fonts de l'empresa propietària, obeeix als comportaments que alguns visitants practiquen des de l'esmentada passarel·la: acrobàcies, salts, selfies i fotografies en llocs i posicions perilloses, etc. de manera que converteixen, d'alguna manera, el que només hauria de ser un lloc de passeig i de vistes privilegiades en una improvisada pista de circ.

Formar part de la troupe d'un circ, com per exemple de l'emblemàtic Circ du Soleil, requereix un altíssim nivell de formació i entrenament. I, encara, malgrat tenir-lo, uns rigorosíssims càstings deixen fora molts artistes. Només els més preparats i els més originals nodreixen cadascun dels diferents espectacles. Molt de tant en tant, però, una caiguda posa l'ai al cor dels espectadors. Caiguda que la xarxa de protecció converteix en intranscendent. Malament ho tindrien aquells que es dediquen professionalment a les acrobàcies si desapareguessin els circs i/o les instal·lacions que els acullen. Uns i altres viuen d'això i per això. I tot i que la possibilitat d'un accident està cada cop més controlada, el risc zero no existeix. S'haurien, doncs, de tancar els circs per protegir-los?

Els amateurs que utilitzen Susqueda i llocs semblants per canalitzar la seva vocació circense i plasmar-la en egocèntriques fotografies que després pengen a la xarxa, tenen molts més números de patir un accident greu. Amb tota certesa! Però, en aquests temps que corren, una vegada més s'ha escollit l'opció més dràstica (potser tampoc sigui la més segura) per protegir-los (?): tancar l'accés a la passarel·la. A tothom! A brètols irresponsables i a visitants i turistes prudents. Potser ja hi eren (si és així, ho desconec) però, no haurien estat suficients uns panells explícits i ben visibles, ubicats a banda i banda, indicant les activitats prohibides i les sancions que comporten, explicant la seva perillositat i traspassant la responsabilitat del que els pugui passar als infractors? En tot cas, una vegada més, sembla que tornen a pagar justos per pecadors.