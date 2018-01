Anglès iniciarà el canvi de la gespa del camp de futbol el 29 de gener

Les obres per canviar la gespa artificial del camp de futbol d'Anglès començaran el pròxim 29 de gener. Així ho va avançar ahir el regidor d'esports, Jordi Pibernat (AM), qui va afegir que està previst que els treballs s'allarguin entre dues i tres setmanes, motiu pel qual s'hauran de traslladar les activitats que s'hi fan a zones esportives de les localitats veïnes. Estava previst que aquesta actuació, llargament reivindicada al municipi, s'efectues aquest estiu, però finalment, i segons va explicar en aquell moment l'Ajuntament, es va endarrerir per tal de poder resoldre diversos aspectes tècnics del projecte.

Els treballs s'han adjudicat a l'empresa Fieldturf Poligras SA per un import de 129.971,75 euros (IVA inclòs). La Diputació de Girona va concedir una subvenció de 50.000 euros al consistori per fer l'actuació i en els pressupostos del 2017 es va aprovar una partida de 120.000 euros destinada a fer aquesta obra.

«A banda del canvi de gespa, també s'aixecaran els aspersors, se substituiran les xarxes de protecció de darrere de les porteries o s'arreglarà el marcador, entre altres coses», va ressaltar ahir l'edil anglesenc qui va assenyalar que la gespa que hi ha instal·lada actualment al camp, se la quedarà l'empresa adjudicatària.

Aquesta gespa va ser motiu de picabaralla a principis de 2016 entre l'equip de govern (CiU-AM) i el Club Esportiu Anglès, ja que aquests últims van criticar no haver rebut una subvenció de la Diputació aquell any i que «potser no es va fer tot el que tocava per fer-ho possible».

Crítica que el govern anglesenc va respondre dient que no es va rebre una subvenció econòmica per a la renovació de la gespa artificial perquè «va empatar a la cinquena posició per nombre de punts» amb Begur, qui finalment va obtenir l'ajuda per l'antiguitat de la seva gespa.