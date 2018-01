Un camió carregat de porcs bolca en una sortida de l'Eix Transversal a Santa Coloma

Un camió carregat de porcs ha protagonitzat aquesta matinada un accident de trànsit on ha mort part de la càrrega.

El tràiler ha bolcat al quilòmetres 217, a la sortida de l'Eix Transversal que porta a Sant Miquel de Cladells, a Santa Coloma de Farners.

En aquest punt de la C-25, el vehicle s'ha accidentat quan faltaven 20 minuts per la una de la matinada per causes que els Mossos d'Esquadra investiguen.

A causa de la bolcada, dels 200 porcs que transportava el camió, 80 han perdut la vida que estaven distribuïts en els tres pisos del vehicle pesant.

El conductor del camió ha resultat il·lès del succés.

Els serveis d'emergències treballant en l'accident del camió que portava porcs - Bombers

En aquest accident, els Bombers hi han treballat amb diverses dotacions i amb membres del Grup d'Emergències Veterinàries que hi han estat treballant durant tota la nit i pels volts de les vuit s'han retirat els efectius.

Al lloc dels fets hi han treballat els Mossos, Bombers i el SEM.

Aquest accident no ha provocat problemes de circulació en sentit nord per l'Eix Transversal.