L'estudi sobre el delta del riu Tordera s'ajorna fins al juny

La taula de treball del delta del riu Tordera espera tenir a l'entorn del mes de juny els resultats d'un estudi científic preliminar sobre la situació d'aquest espai natural. El projecte va iniciar-se el juny de l'any passat i es troba encara en fase embrionària. La segona reunió, celebrada ahir va servir per intentar perfilar temes tècnics com les administracions i entitats que hi ha de ser presents o com s'han de fer front al finançament. L'estudi ha de servir per redactar més endavant el Pla d'Actuació Integral de Recuperació del Delta i les platges de Blanes i Malgrat. Precisament, el fet que el delta es trobi en una situació limítrofa entre dues comarques i demarcacions diferents està fent complicat desencallar la posada en marxa de la protecció de la zona i la constitució de la taula.