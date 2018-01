Per què moren els gossos a Breda?

L'Ajuntament de Breda i la policia local estan investigant les circumstàncies en les quals van morir tres gossos de la localitat en pocs dies de diferència, davant la sospita d'alguns veïns que es podria tractar d'un enverinament deliberat. Segons va avançar Nació Digital i va confirmar ahir el consistori bredenc, el primer animal va morir el 6 de gener i els altres dos, durant els dos dies següents. Un fet que va causar inquietud entre els veïns de la localitat i que va generar diversos dubtes sobre la causa de la mort dels animals.

La més estesa entre les xarxes socials i els carrers de la localitat selvatana, però, va ser la sospita que es podria tractar d'un enverinament intencionat a la via pública. Una hipòtesi que va generar alarma social entre els propietaris d'animals del municipi i que va obligar el consistori a intervenir tant per investigar el cas com per calmar els veïns de la població. A través d'un comunicat publicat el passat 9 de gener, l'Ajuntament bredenc va explicar que s'estava contrastant la informació amb els afectats i investigant què hi havia «de cert» en aquestes informacions. Després d'aclarir que no estava provat que es tractés d'un enverinament, el consistori va demanar «calma i tranquil·litat» als veïns i va assegurar estar treballant per esbrinar els fets i «prendre les mesures pertinents».

Tot i això, des de les xarxes socials, alguns usuaris recomanaven als propietaris de gossos d'aquest i altres pobles de l'entorn la utilització del morrió com a mesura de prevenció o evitar segons quins espais com la zona d'esbarjo per a gossos.

De moment, l'Ajuntament de Breda amb l'ajuda de la policia local segueix investigant la mort dels tres animals. Tot i això, en un nou comunicat emès ahir, l'ens va remarcar que actualment «no hi ha indicis clars per confirmar» que es tracti d'un enverinament i va demanar la col·laboració als ciutadans a l'hora de denunciar comportaments sospitosos a l'Ajuntament o a la guàrdia municipal per poder realitzar «les indagacions necessàries». A més, l'Ajuntament, també va demanar als ciutadans que no publiquin informació no contrastada per tal de «no crear una alarma que pot no correspondre amb la realitat».

A Riells i Viabrea, els veïns van denunciar l'any 2015, la col·locació de verí al voltant del pont nou de la Batllòria, després que morissin dos gossos per enverinament. Uns dies abans, a Sant Hilari Sacalm també es va produir la mort per presumpte enverinament d'un cadell i un gos de cacera. També l'any 2010, els residents de la urbanització Mas Altaba de Maçanet de la Selva van denunciar la presència de pastilles de raticida als seus jardins.