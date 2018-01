Uns 80 porcs moren a l'Eix en accidentar-se el camió que els transportava

Un camió carregat de porcs es va accidentar durant la matinada passada a l'Eix Transversal (C-25) i bona part de la càrrega va perdre-hi la vida. Els garrins van quedar estesos a l'asfalt i fins al matí, el camió no va poder ser remolcat de la zona.

El tràiler va bolcar al quilòmetre 217, a la sortida de l'Eix Transversal que porta a Sant Miquel de Cladells, a Santa Coloma de Farners. En aquest punt de la carretera C-25, el vehicle es va accidentar quan faltaven 20 minuts per la una de la matinada per causes que es desconeixen i que els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit investiguen.

A causa de la bolcada, dels 200 porcs que transportava el camió, 80 van perdre la vida, segons van informar des de Bombers. Aquests garrins es trobaven viatjant en aquest camió i estaven distribuïts en els tres pisos del vehicle pesant. El conductor del camió va resultar il·lès del succés.

Aquest tipus d'accidents de trànsit genera feina de moltes hores per part sobretot dels equips d'emergències i també perquè abans de poder remolcar els cadàvers dels animals cal tenir-ho tot en regla. Pel que fa als vius, també se'ls ha de tornar a trobar un espai on viatjar de nou i fer la ruta. En aquest accident, els Bombers hi van traslladar diverses dotacions i també es van activar els membres del Grup d'Emergències Veterinàries. Aquests hi van treballar durant tota la nit.

En paral·lel, durant el matí es van retirar els garrins morts i també es va poder treure el tràiler de la zona, que havia quedat bolcat a la sortida de l'Eix que porta a Sant Miquel de Cladells. L'accident, tot i la seva aparatositat, no va provocar problemes de circulació en sentit nord per l'Eix.