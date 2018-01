Endesa estudia tornar a obrir els accessos a la presa de Susqueda

La companyia elèctrica Endesa està estudiant reobrir els accessos a la presa de Susqueda després de reunir-se ahir amb els alcaldes de la zona. En la trobada que es va fer al migdia al Pasteral hi van assistir diversos representants de la companyia elèctrica i els alcaldes d'Osor, Joan Pla; de Susqueda, Eva Viñolas; i de Sant Hilari Sacalm, Joan Ramon Veciana. «La reunió ha anat bé i hem arribat a un principi d'acord que, de moment, no volem fer públic», va explicar ahir la batllessa de Susqueda, qui va avançar que hi ha previstes noves trobades entre les diferents parts durant aquest mes de gener.

Per la seva part, Endesa va ressaltar que la sessió de treball entre les parts implicades va ser «molt cordial i correcta», que sobretot es va fer una anàlisi de la seguretat d'aquest espai i que es va arribar a l'acord de treballar de manera consensuada amb les administracions locals i autonòmiques. A més, la companyia va recordar que la presa disposa de càmeres de seguretat i que per ara no es planteja prendre noves mesures en aquest sentit.

Aquesta trobada es va dur a terme quan falten només nou dies per a la presentació oficial de la programació prevista per a la commemoració del 50è aniversari de la inauguració de la presa l'any 1968. Una efemèride amb la qual Osor i Susqueda confiaven poder atraure nous turistes i visitants al municipi i que ara temem que aquestes tanques provoquin l'efecte contrari.



Conductes de risc

Tal com va avançar Diari de Girona fa uns dies, Endesa va optar per instal·lar dues tanques metàl·liques que bloquegen l'accés d'entrada i sortida d'aquest icònic espai selvatà per «seguretat» i per intentar dissuadir aquelles persones que s'acosten a la presa per realitzar-hi «conductes indegudes, irregularitats i bretolades». Conductes que en algunes ocasions han estat gravades i compartides pels seus autors en diverses plataformes audiovisuals, en les quals s'hi poden veure diverses persones fent balls, salts mortals i acrobàcies a diferents espais de la passarel·la. En una de les imatges més impactants hi apareix Sebas González, de 20 anys i de Bescanó, fent la vertical sobre la barana de la presa i a escassos centímetres del buit, comportament pel qual va demanar disculpes púbicament assegurant que «prefereix ser sancionat a perjudicar els visitants de la presa».