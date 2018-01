Anglès reformarà l'antiga Casa de la Vila abans del juny

L'equip de govern d'Anglès (PDeCAT-AM) ha tret a licitació el projecte de reforma de l'antiga Casa de la Vila per un pressupost d'execució de 144.998,84 euros (IVA inclòs) després que el projecte fos aprovat de manera definitiva i per junta de govern local el passat 20 de desembre. La reforma d'aquest equipament, que des de l'any 2010 funciona com a Hotel d'Entitats, ha de servir per centralitzar-hi els serveis a les persones i ha d'estar enllestida abans d'aquest mes de juny. Així ho avança el regidor de Joventut i comunicació Jordi Pibernat (AM), qui recorda que aquesta actuació forma part del Pla de Barris que es desenvolupa al nucli antic del poble i que al juny s'acaba la segona pròrroga que el consistori va demanar el 2015 per tirar endavant els projectes.

Inicialment, aquesta obra havia d'estar enllestida per la fira de Sant Antoni, que se celebrarà el pròxim 19 de gener. «En aquest projecte, com també en el del canvi de la gespa del camp de futbol, les coses s'han volgut fer molt ben fetes i mirar cada petit detall», explica Pibernat en relació al retard d'aquesta actuació. La reforma de l'antiga Casa de la Vila, que té més de 100 anys d'història, permetrà centralitzar-hi els serveis a les persones «sense que deixi de funcionar com a Hotel d'Entitats». «El que hem intentat amb aquest projecte és mirar de treure el màxim rendiment a aquest edifici», ressalta Pibernat.

Actualment, l'antic consistori, situat a la plaça Major, compta amb una planta baixa i dos pisos on s'hi reuneixen les entitats locals, es realitzen cursos de català o hi treballen els tècnics de joventut, entre altres activitats i serveis. Tot i això, no disposa d'ascensor per a persones amb mobilitat reduïda, entre altres mancances. Per això, l'actuació consistirà a arreglar les escales i l'entrada de l'edifici, instal·lar un ascensor, renovar els lavabos, canviar finestres o arreglar una part de la teulada, entre altres. «El que farem és adequar-lo perquè sigui més accessible», va explicar Pibernat el febrer passat, afegint que també s'habilitaran diverses aules en una de les plantes, mentre que a l'altra s'hi instal·laran despatxos on es traslladaran els diferents serveis a les persones. L'edil anglesenc també va especificar que a la planta baixa, on hi havia la sala de plens municipals, es farà una sala polivalent amb capacitat per a 30 o 40 persones per poder fer-hi xerrades o presentacions; i en un altre espai, una aula d'informàtica amb servei de telecentre.

L'Ajuntament d'Anglès es va traslladar al nou edifici consistorial de Can Cendra, situat al barri antic, el maig del 2010, per manca d'espai.



Rehabilitació de Can Verdaguer

A finals de setembre, el govern d'Anglès també va treure a licitació les obres de rehabilitació de l'edifici de Can Verdaguer i el seu entorn per un import de 324.970,11 euros (IVA inclòs). Una actuació que també forma part de Pla de Barris i que, per tant, ha d'estar enllestida al juny. Aquesta rehabilitació té per objectiu adequar l'arcada com a centre cívic, i també inclou una nova construcció al solar del costat.