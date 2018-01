La GI-555 torna a estar oberta després d'estar tallada 4 hores per un accident a Riudarenes

Un accident de trànsit haobligat a tallar la GI-555 al seu pas per Riudarenes.

La topada entre un cotxe i un camió ha provocat que el vehicle pesant hagi quedat entravessat a la via i aquesta s'hagi hagut de restringir al trànsit durant prop de quatre hores.

Els vehicles que volen anar de Riudarenes o Hostalric o viceversa ho han de fer per altres vies com ara la C-35, on els Mossos d'Esquadra hi han fet desviaments.

Aquest sinistre viari ha tingut lloc pels volts de les set del matí a la coneguda com a segona carretera de la Vergonya, ja que és una carretera que uneix Sils amb Hostalric i que no compta amb voral i és molt estreta i té corbes.

En l'accident de trànsit, ningú ha resultat ferit, segons el Servei Català de Trànsit.

Al lloc dels fets hi han treballat Mossos d'Esquadra, Bombers i SEM.

La carretera s'ha pogut reobrir al trànsit quan faltaven dos minuts per les onze del matí.