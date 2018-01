Un camió queda entravessat 4 hores a l'altra carretera de la Vergonya

Un accident de trànsit va obligar ahir a tallar la carretera GI-555 al seu pas per Riudarenes. La topada entre un cotxe i un camió va provocar que el vehicle pesant quedés entravessat a la via i aquesta s'hagués de restringir al trànsit durant prop de quatre hores. Els vehicles que volien circular entre Riudarenes o Hostalric o viceversa ho van haver de fer per altres vies com ara la C-35, on els Mossos d'Esquadra hi van fer desviaments.

Aquest sinistre viari ha tingut lloc pels volts de les set del matí a la coneguda com a segona carretera de la Vergonya, ja que és una carretera que uneix Sils amb Hostalric i que no compta amb voral i és molt estreta i té corbes. Un via que el territori reinvindica constantment canvis per la seva perillositat.

Sortosament en l'accident de trànsit d'ahir, ningú va resultar ferit, segons fonts del Servei Català de Trànsit. Al lloc dels fets hi van treballar Mossos d'Esquadra, Bombers i SEM. La carretera va reobrir al trànsit quan faltaven dos minuts per les onze del matí.