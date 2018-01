Comença el judici pels disturbis del 2011 a Lloret de Mar amb una vintena d'acusats

Els Jutjats de Girona celebren avui el judici contra els 20 acusats dels disturbis que van tenir lloc a Lloret de Mar l'agost del 2011. La fiscalia els demana penes de fins a sis anys de presó per diferents delictes, entre els quals hi ha atemptat contra l'autoritat, desordres públics, danys i robatoris amb força. L'acusació particular -exercida per la Fecasarm - també demana penes de privació de llibertat que oscil·len entre els 2 i els 6 anys per a cadascun d'ells. Aquesta agrupació va decidir en el seu dia personar-se en el procediment atès al què consideren un «greu perjudici al sector de l'oci nocturn, no només de la localitat de Lloret de Mar, sino de tot Catalunya».



L'origen dels fets

Lloret de Mar va viure l'11 d'agost de fa set anys un dels pitjors aldarulls mai vistos. Cap a quarts de dues de la matinada, la direcció d'una discoteca de la localitat informava la Policia Local que els havia fallat el subministrament a causa d'una sobrecàrrega i connectaven els generadors.

Des de la direcció esperaven poder continuar la nit amb total normalitat, però la força dels aparells no va ser suficient. El local es va quedar sense llum, música i aire condicionat i - amb un aforament d'unes 1.800 persones en aquell moment - va provocar una situació de tensió entre les persones que es trobaven a dins. En un primer moment, es van habilitar les sortides d'emergència, però els Mossos d'Esquadra també van haver d'obrir un passadís perquè la gent pogués sortir del local. D'aquesta manera els clients que sortien no podien tornar a entrar i engreixaven la cua dels que feia estona que s'esperaven a fora.

El malestar del jovent que volia entrar es va desbocar en aquell moment, una situació que va derivar de seguida en enfrontaments amb els agents de seguretat i destrosses al mobiliari urbà. Alguns dels vehicles aparcats també van resultar afectats i, fins i tot, aprofitant l'ocasió s'haurien produït robatoris en màquines expenedores a l'avinguda Just Marlès.



Diversos ferits

Ampolles, contenidors i pedres van ser alguns dels objectes que es van utilitzar per agredir a la policia en una batalla campal que va començar a les dues i que es va allargar fins ben bé a quarts de sis de la matinada. A primera hora del matí encara es podien veure les destrosses que havien quedat al carrer. Els fets es van saldar amb més d'una vintena de ferits, dels quals nou van resultar ser mossos i agents de la policia que, majoritàriament, van ser donats d'alta allà mateix. La resta d'atesos van ser traslladats a l'hospital comarcal de Blanes.

La vintena d'acusats van ser posats en presó provisional a petició del jutjat de Blanes. En un primer moment el fiscal havia demanat que no hi hagués fiança, però finalment el jutge va optar per fer-los pagar entre 1.500 i els 3.000 euros. Tots ho va fer, i van sortir en llibertat en menys d'una setmana.

El grup cridat a la banqueta està compost per tretze joves francesos, tres d'alemanys, dos holandesos, un d'eslovè i un altre de suís. Les seves edats estan compreses entre els 20 i els 30 anys.