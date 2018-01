80.000 euros solidaris en forma d'escut policial

El que va començar sent una petita iniciativa local per recaptar fons per a la lluita contra el càncer infantil, s'ha convertit en una gran allau de solidaritat. La campanya Escuts Solidaris, impulsada per la policia de Caldes de Malavella i la de Sant Celoni a principis de desembre, ja porta recaptats més de 80.000 euros i, de moment, s'hi han implicat 42 policies de tot Catalunya. Els últims a fer-ho han estat els cossos de Lloret de Mar, Arbúcies, Anglès, Palafrugell i Blanes, que s'han unit així als cossos de Castelló d'Empúries, Banyoles, Camprodon, Roses, Sant Pol de Mar, Cabrils, les Franqueses, Polinyà, Sils, Llançà, Puigcerdà, Hostalric o Sitges.

L'objectiu final de tot plegat és aconseguir els 30 milions d'euros necessaris per a la creació del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el centre oncològic infantil més gran d'Europa.

Cada escut, que és brodat i adhesiu, té un preu de 4 euros, que s'entreguen íntegrament a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, i es poden adquirir a les seus de les policies locals o en alguns comerços de les viles implicades en la campanya.

Aquesta original proposta va sorgir arran de la recollida de cabells per fer perruques per als nens que pateixen càncer que va impulsar el setembre passat la policia de Terrassa i a la qual s'hi va sumar la de Caldes. Sota el lema «Posa't al seu cap», els agents caldencs van recollir un total de 60 cues i 1.254 euros, la majoria durant la celebració de la Fira de l'Aigua. La iniciativa va tenir tant d'èxit que el cos policial selvatà va decidir posar a la venda 500 polseres solidàries al preu de tres euros i, a principis de novembre, també es va crear un calendari solidari, que es pot adquirir per 5 euros.



Donacions addicionals

A part de les aportacions particulars fetes per ciutadans d'arreu del territori català, moltes empreses i entitats també han volgut posar el seu gra de sorra per ajudar en aquesta causa. Algunes ho han fet econòmicament, com l'empresa caldenca Vichy Catalan –que va fer una aportació de 10.000 euros– o l'empresari palafrugellenc del suro, Enric Vigas, que en va fer una de 500 euros.

D'altres ho han fet venent els escuts en els seus establiments com diversos negocis d'Empuriabrava o l'Associació de Comerciants d'Hostalric. Uns quants més ho han fet mostrant amb orgull, a través de les xarxes socials, els escuts adquirits per tot un equip com el K1 Blanes o International Gym de Canovelles. I, finalment, un veí de Sant Celoni va voler col·laborar donant una panera nadalenca perquè fos sortejada entre els treballadors i treballadores de l'Ajuntament.

Aquesta campanya, a més, ha comptat amb el suport de diverses cares conegudes, com el cantant de la Bisbal d'Empordà Miquel Abras; el prestigiós xef Paco Pérez; el periodista Albert Om o el jugador del FC Barcelona Leo Messi, entre altres.