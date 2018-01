El fallit judici dels 16 en rebel·lia

Dos de vint. Aquesta va ser la xifra d'acusats que es van presentar ahir al matí al jutjat penal número 3 de Girona on havia de tenir lloc el judici pels aldarulls de Lloret de Mar que van tenir lloc el 2011.

Davant d'una gran expectació mediàtica, només dues persones van anar a la vista: un alemany i un holandès. Aquests fets no van agafar massa d'imprevist ningú perquè, de fet, tots els suposats culpables de la batalla campal eren estrangers, molts dels quals no se sabia ni la localització.

En un inici s'esperava la presència d'almenys quatre persones de la vintena de processats. Els setze restants ja s'havien declarat en rebel·lia, però els dos que no es van personificar als jutjats no tenien justificada la seva absència. Aquesta incompareixença va provocar l'anul·lació del judici d'ahir, ja que no es va poder celebrar sense la seva presència perquè demanaven més de dos anys de presó per a cadascun d'ells.

Els processats s'enfronten a penes de 2 a 9 anys de presó per delictes de desordres públics, atemptat contra agents de l'autoritat, lesions i danys.

Un possible acord

Pel que fa als únics que hi van assistir, tal com apunta l'acusació popular exercida per la patronal de l'oci nocturn Fecasarm, «hi hauria la possibilitat d'arribar a una conformitat». Els joves s'enfronten a 6 anys de presó i en un dels casos a una multa de 3.600 euros. «Si un d'aquests assistents consigna la part proporcional de la responsabilitat civil, es podria arribar a un acord abans de la nova data per al judici».

L'advocat de la Fecasarm, Joaquim Boadas, va explicar que també «es podria tenir en compte l'apreciació d'una dilació indeguda i es podria rebaixar en grau la pena per presumpte delicte d'atemptar contra l'autoritat». Amb tot això es podria rebaixar la pena dels dos acusats per sota dels dos anys per evitar el seu ingrés a la presó.

Tot i aquesta possibilitat, Boadas va afegir que el que demanaran com a patronal és «un penediment i una disculpa per part dels autors dels fets», ja que «la condemna ha de servir com un escarment i un avís per a altra gent perquè no es pensin que venir aquí de festa i provocar disturbis d'aquesta gravetat surt de franc».

Per a l'advocat, l'administració «hauria d'actuar amb més contundència» en casos com aquest i localitzar els acusats que estan en rebel·lia. «És una manca de respecte que ningú respongui dels aldarulls que van fer tant de mal a la imatge de Lloret i al sector de l'oci nocturn», va assegurar.

Qui pagarà els danys?

Un altre dels temes que van quedar sobre la taula va ser el pagament de la responsabilitat civil, que s'eleva a un total de 52.000 euros. De moment, si es consigna la suma de 3.600 euros per part d'un dels turistes processats que es va presentar ahir, el deute quedarà encara en menys de la meitat del total, aproximadament al voltant dels 25.000 euros.

Entre els danys comptabilitzats hi ha el mobiliari urbà destrossat, les furgonetes dels Mossos d'Esquadra i les lesions que van patir els mateixos agents que es van veure implicats en la batalla campal d'ara fa sis anys.