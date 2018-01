Lloret de Mar Tallen el camí antic direcció a Tossa per unes obres

El camí antic de Lloret a Tossa de Mar estarà tallat durant aproximadament 15 dies a causa d'unes obres. Segons va informar ahir Nova Ràdio Lloret, aquesta actuació consistirà a instal·lar una reixa que impedeixi que l'aigua de la pluja entri a l'aparcament que hi ha. A causa d'aquest tall, els veïns de la zona no poden circular per aquest camí, entre l'avinguda de la Magnòlia i el carrer Cala Trons, i ho han de fer per Cala Canyelles.