Els atractius culturals de Lloret tanquen el 2017 amb un 6% més de visitants

El patrimoni cultural de Lloret de Mar ha tancat el 2017 amb un creixement tant del nombre de visitants com de la facturació. Segons dades del consistori, el públic ha pujat un 6% respecte el 2016, el que suposa arribar fins a les 140.156 persones. L'any passat, tres de cada quatre visitants es van decantar pels Jardins de Santa Clotilde. De la resta d'equipaments del projecte Museu Obert de Lloret (MOLL) en destaca el Museu del Mar amb 14.928 visitants i el castell de Sant Joan, amb 7.198.

D'altra banda, la facturació també ha crescut un 13% el 2017 i globalment s'han ingressat 353.285 euros. El consistori atribueix l'increment dels visitants a les propostes d'activitats familiars i a les visites guiades. La directora de patrimoni de l'Ajuntament de Lloret, Anna Fuentes, considera que les dades mostren una «consolidació» d'aquests equipaments com a «motors d'activitat cultural i educativa».

El MOLL és el projecte de museu descentralitzat de Lloret de Mar que vol posar en valor el passat i la història del municipi. La proposta preferida pels visitants continua sent la dels Jardins de Santa Clotilde. Aquest espai ornamental a dalt d'un penya-segat va rebre 106.219 visitants el 2017 i va ingressar 301.413 euros.

El consistori entén que les dades mostren una «acceptació per part dels visitants» d'aquest projecte, segons destaca el regidor de cultura Albert Robert. Per aquest motiu, Robert assegura que seguiran amb la tasca de «preservació, estudi i difusió del patrimoni cultural» del municipi. Les dades del 2017 inclouen per primer cop el Turó Rodó, un jaciment ibèric que es va inaugurar el passat mes de juny. En poc més de sis mesos, aquest espai va rebre 5.486 visitants.