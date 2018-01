El Consell Comarcal de la Selva posa en marxa un nou servei de prevenció d'incendis

El Consell Comarcal de la Selva posa en marxa aquest any un nou servei integral de prevenció d'incendis. L'objectiu és agilitzar els tràmits que permeten netejar les parcel·les de propietat privada que tenen excés de vegetació. L'ens podrà aprofitar dades que ja gestiona (com la propietat i el pagament d'impostos) per fer més ràpids els tràmits. El Consell d'Alcaldes de la Selva ja va contemplar que serien "gairebé tots" els municipis els que delegarien aquests tràmits, segons ha explicat el president comarcal Salvador Balliu. El Consell Comarcal de la Selva té per aquest 2018 un pressupost de 36 milions d'euros (MEUR), el més alt de la seva història. Un altre dels reptes per a aquest any és concentrar tots els espais d'atenció ciutadana que actualment hi ha repartits a diferents llocs de Santa Coloma en un de sol. Balliu ha detallat que busquen un espai d'entorn a "1.000 metres quadrats" preferiblement de lloguer.