Arbúcies realitza una reforma integral de la travessia Vicenç Bosch

L'Ajuntament d'Arbúcies ha iniciat les obres per a la reforma integral de la travessia Vicenç Bosch que, a més, inclou la revisió dels serveis ja establerts i la instal·lació del gas i de la fibra òptica. Segons va informar el consistori, amb aquestes obres, la travessia tindrà l'aparença similar a la resta de carrers que darrerament s'han arranjat com el Magnes, Sorrall o el Camprodon. Els treballs consistiran a col·locar llosa de pedra i, al centre de la via, formigó pintat. També es reformaran les escales del costat de Cal Gall

L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, va explicar que la travessia Vicenç Bosch es va fer l'any 1968 i que, des d'aleshores, només s'hi havien fet petites reparacions.

Pel que fa al carrer Ramon Pagès, les obres de millora seran les mateixes que a la travessia Vicenç Bosch, però a més a més també es farà tota la xarxa d'aigua potable i es realitzarà la separació d'aigües brutes i netes.