El Centre d'Acollida d'Animals envia 80 gossos a Alemanya

El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS) ha enviat, aquest any, 80 gossos a Alemanya, el doble respecte al 2016, quan van ser 39 els animals que van viatjar fins al país germànic. Així ho va explicar ahir el portaveu d'aquesta entitat, Miquel García, a Diari de Girona. «Són animals que fa anys que són al centre, que estèticament no són tan macos i que ho tenen difícil per trobar adoptants a la zona», va indicar García, qui va ressaltar que per a la gent del CAAS el fet que aquests animals puguin tenir una nova vida en un altre país «no té preu».

D'aquests 80 gossos, 54 han trobat una nova llar gràcies a la col·laboració de dues animalistes alemanyes vinculades a la protectora Vergessene Tierheimhunde. Des del centre tossenc, els voluntaris fan fotografies, vídeos i descripcions dels animals i les envien a la protectora germànica, des d'on les mostren a través de les xarxes socials amb l'objectiu de trobar una nova família per a l'animal.

Quan això passa, un membre del centre alemany visita el futur adoptant i l'animal viatja directament des de la localitat selvatana fins a la seva nova llar, on després se li fa un seguiment. «La tasca que fa aquesta gent és fantàstica», va valorar García qui va afegir que a més és «d'admirar» com els ciutadans de fora prioritzen l'adopció d'un animal abandonat «per sobre de races, edats i dimensions».

Pel portaveu de l'entitat, però, no tot es redueix a adoptar. «A l'estiu, molta gent d'aquí i d'altres països s'acosten cada dia fins al CAAS per passejar els animals i ajudar a la seva socialització», va lloar.

Fa anys que des del centre tossenc s'opta per enviar gossos a Alemanya. «Aquesta mesura també ens permet descongestionar el centre, que normalment està sobrepassat», va precisar García. L'any 2011 van viatjar 93 animals i el 2013 ho van fer 114 cans.



Més adopcions que mai

D'altra banda, el Centre d'Acollida d'Animals de la Selva va recollir 1.180 animals l'any passat i, d'aquests, 532 van ser recuperats pels seus propietaris i 590 lliurats en adopció, la xifra més alta registrada fins ara. Aquesta xifra és superior a la de l'any 2016, quan es van recollir 1.042 animals, la majoria dels quals –912– van ser gossos. Segons les dades registrades pel CAAS, l'any 2006 es van produir 989 abandonaments. Una xifra que va anar baixant any rere any fins a arribar al seu punt més baix el 2015, amb 626 animals.

En relació amb les xifres per municipis, on més animals es van recollir durant el 2017 van ser Lloret de Mar amb 179, seguit de Blanes amb 147, Vidreres amb 129, Maçanet de la Selva amb 123 o Sils amb 107. Per contra, a les localitats de Sant Hilari Sacalm i la Cellera de Ter no se'n va recollir cap, i a Susqueda només dos. «Això no vol dir que en aquests municipis es produeixin més o menys abandonaments, sinó que és on més ens avisen o on més se'n troben tot i que puguin venir d'altres pobles», va especificar el representant del CAAS. De moment, des de principis d'any ja s'han recollit 64 animals a la comarca selvatana i, d'aquests, 17 han estat adoptats. Actualment, en el centre de Tossa de Mar hi ha 132 animals.