ERC de Blanes vol que el ministre franquista Pedro Nieto deixi de ser fill adoptiu

El grup d'ERC de Blanes portarà a votació en el pròxim ple municipal una moció per «anul·lar de ple dret» la concessió del títol de Fill adoptiu al ministre franquista Pedro Nieto Antúnez i, per tant, «retirar-li aquesta condició honorífica». Segons exposen els republicans en el document, el dia 6 de juny de 1969 l'alcalde blanenc, Domingo Valls, va signar una proposta per nomenar Fill Adoptiu el ministre de Marina del dictador Francisco Franco. «ERC vol esmenar aquesta situació il·lògica i insultant que es manté des de fa gairebé 50 anys», indica el partit amb relació a aquesta moció.