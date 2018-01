Multat amb 150 euros per deixar dues tasses de vàter en un contenidor de Fogars

Un home ha estat multat amb 150 euros per abandonar dues tasses de vàter en un contenidor de Fogars de la Selva. Segons va informar ahir la Guàrdia Municipal d'aquesta localitat, l'infractor va poder ser identificat per la matrícula del seu vehicle, que va ser enregistrada per una càmera de videovigilància instal·lada a la zona. La persona va ser denunciada i sancionada per incomplir l'Ordenança municipal de Civisme i Convivència. En aquest cas, l'infractor va ser multat amb 150 euros, tot i que s'estableixen sancions de fins a 600 euros.

Aquest abocament es va produir només un mes després del que es va denunciar al camí forestal de Ramió, on es va abocar una pica per rentar-se les mans, una tassa de vàter, una antena de televisió o diverses cadires, entre altres deixalles. En aquella ocasió, els agents van demanar ajuda a la ciutadania per intentar identificar el responsable/s d'aquest abocament il·legal.

En aquest sentit, el cos policial va precisar que Fogars és un lloc de pas, ja que hi ha moltes carreteres i camins rurals, i que la majoria dels abocaments els porten a terme persones de fora del municipi. Per evitar futures situacions com aquestes, la guàrdia municipal va recordar que disposen d'una deixalleria amb un horari de servei adaptat a un municipi amb molta segona residència de cap de setmana.