Anglès inaugura les calderes de la Burés durant la tradicional Fira de Sant Antoni

Anglès celebra aquest cap de setmana una de les cites més esperades de l´any a tota la comarca: la Fira de Sant Antoni. Enguany, però, aquesta festa incorporava un ingredient extra molt especial: la inauguració de les obres d´accés a les calderes i les carboneres del Vapor Burés.

Tot i que la fira va arrencar divendres a la sala Fontbernat amb la presentació de la placa de cava que aquest 2018 està dedicada al 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra i al Vapor de la Burés, no va ser fins ahir quan es va mostrar al públic el nou accés a les calderes i carboneres. L´acte, que es va fer a dos quarts d´onze del matí al Museu del Vapor, va comptar amb els parlaments de l´alcaldessa d´Anglès, Àstrid Desset; la pubilla de les comarques gironines del 2017, l´anglesenca Katia Vilalta; i el diputat de la Diputació de Girona, Jordi Camps. Després, juntament amb altres autoritats locals, es va tallar la cinta inaugural. Tot seguit, es va realitzar la primera visita teatralitzada a la Burés a càrrec de la Cia La Bardissa.

A les onze del matí, davant de l´església, va començar la benedicció dels animals, l´altre plat fort de la Fira de Sant Antoni d´aquest any. Durant el matí, també es van realitzar: la 12a Trobada de plaques de cava a la plaça Catalunya; el campionat de petanca als Jardins de Can Cendra; l´exhibició de gossos de Tura a can Sisot; visites guiades pel barri antic; o activitats infantils, entre altres.

A la tarda, l´escola de dansa d´Anglès va fer una exhibició de ballet i una xocolatada popular a la plaça de la Vila i un taller de pintura amb vi i tast de vins a l´hotel d´entitats.

La 23a edició de la Fira seguirà avui amb una concentració de cotxes i tractors clàssics i esportius que es farà al barri de Cuc; la 5a trobada de motos Custom i inflables infantils, a davant del pavelló d´esports; o la plantada de gegants –amb la participació d´en Pere Motero– i la cercavila, a davant del Museu del Vapor. A la una del migdia, els vehicles exposats durant tot el matí protagonitzaran una cercavila pels carrers de la vila.