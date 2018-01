Anglès inaugura les calderes de la Burés durant la tradicional Fira de Sant Antoni

Anglès celebra aquest cap de setmana una de les cites més esperades de l'any a tota la comarca: la Fira de Sant Antoni. Enguany, però, aquesta festa incorporava un ingredient extra molt especial: la inauguració de les obres d´accés a les calderes i les carboneres del Vapor Burés.

Tot i que la Fira va arrencar divendres a la sala Fontbernat amb la presentació de la placa de cava que aquest 2018 està dedicada al 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra i al Vapor de la Burés, no va ser fins ahir quan es va mostrar al públic el nou accés a les calderes i carboneres.

L'acte, que es va fer a dos quarts d´onze del matí al Museu del Vapor, va comptar amb els parlaments de l'alcaldessa d'Anglès, Àstrid Desset; la pubilla de les comarques gironines del 2017, l'anglesenca Katia Vilalta; i el diputat de la Diputació de Girona, Jordi Camps.

Després, juntament amb altres autoritats locals, es va tallar la cinta inaugural. Tot seguit, es va realitzar la primera visita teatralitzada a la Burés a càrrec de la Cia La Bardissa.



Benedicció dels animals



A les onze del matí, davant de l'església, va començar la benedicció dels animals, l'altre plat fort de la Fira de Sant Antoni d'aquest any. Durant el matí, també es van realitzar: la 12a Trobada de plaques de cava a la plaça Catalunya; el campionat de petanca als Jardins de Can Cendra; l'exhibició de gossos de Tura a can Sisot; visites guiades pel barri antic; o activitats infantils, entre altres.

A la tarda, l'escola de dansa d´Anglès va fer una exhibició de ballet i una xocolatada popular a la plaça de la Vila i un taller de pintura amb vi i tast de vins a l´hotel d'entitats.

La 23a edició de la Fira ha seguit avui amb una concentració de cotxes i tractors clàssics i esportius al barri de Cuc; la 5a trobada de motos Custom i inflables infantils, a davant del pavelló d'esports; o la plantada de gegants –amb la participació d'en Pere Motero– i la cercavila, a davant del Museu del Vapor. A la una del migdia, els vehicles exposats durant tot el matí han protagonitzat una cercavila pels carrers de la vila.