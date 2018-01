22 de Gener

Presentació del documental Susqueda, un pantà diferent, a l´antiga fàbrica Burés d´Anglès.

4 de febrer

Taller de fabricació de caixes-niu i instal·lació d´una maqueta del poble de Susqueda.

17 de març

Obertura de la sala de columnes al públic, on es podrà veure una exposició fotogràfica.

14 d´abril

Ruta BTT que sortirà des de diferents municipis de Ter Brugent i arribarà al pont del Colobrant.

24 de maig

Col·locació de l´illa flotant on hi haurà una reserva per a aus.

16 de juny

Ruta del Ter.

Juliol. Dia a determinar

Visita a la central reservada als empadronats al municipi de Susqueda.

22 de setembre

Concert a l´aire lliure a l´entorn de l´embassament.6 d´octubre

Excursió amb caiac i nedada -Via Brava- dins de l´embassament.

1 de desembre

Jornada de treballs de recerca i exposicions organitzades pel Consorci del ter.

Els mesos d´agost i novembre no hi ha actes previstos.