Detenen un veí de Tossa que va retenir una dona al seu pis i la va agredir sexualment

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Tossa de Mar (Selva) per haver retingut una dona a l'interior del seu pis i agredir-la sexualment. L'arrestat, un marroquí de 50 anys, va conèixer la víctima fa poques setmanes. Ella és alemanya i havia arribat a Tossa buscant feina i un lloc on viure. El detingut li va oferir traslladar-se al seu domicili, que compartia amb un tercer, i ella ho va acceptar. Mica en mica, però, l'arrestat es va tornar més controlador. Li va prendre el mòbil, no la deixava sortir del pis i la va agredir sexualment. La dona, que té 39 anys, va acabar demanant auxili per escrit passant-li una nota d'amagat a l'altre company de pis, que va ser qui va alertar la Policia Local. Agents d'aquest cos i dels Mossos van alliberar la víctima i van arrestar l'agressor per un delicte de detenció il·legal i un altre d'agressió sexual.

La detenció va tenir lloc ahir pels voltants de dos quarts de set de la tarda. L'arrestat, un marroquí de 50 anys amb antecedents, havia conegut la víctima feia poques setmanes. La dona, un alemanya de 39 anys, havia arribat a Tossa de Mar buscant feina i el detingut li va oferir anar-se'n a viure a casa seva, un pis que compartia amb un tercer.

Mica en mica, però, segons va relatar la víctima, el detingut es va tornar més controlador. De fet, la va arribar a incomunicar prenent-li el telèfon, la retenia a dins del pis i no la deixava sortir al carrer. A més, també la va agredir sexualment.



Demana ajuda per escrit

La víctima va acabar demanant ajuda per escrit a l'altre company de pis. Aprofitant que l'arrestat no els veia, li va passar una nota d'amagat on li explicava la seva situació. El company de pis va alertar la Policia Local i agents d'aquest cos i dels Mossos d'Esquadra van anar fins al domicili.

La Policia Local va alliberar la dona i els Mossos van arrestar l'agressor per un delicte de detenció il·legal i un altre d'agressió sexual. L'home ja ha passat una nit als calabossos de comissaria i aquest dimecres al matí es preveu que declari davant del jutge.

D'altra banda, els agents van traslladar la dona fins a l'hospital de Calella, on els metges li van fer una revisió.