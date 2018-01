A presó un lladre per entrar a robar en dos pisos de Blanes mentre els propietaris dormien

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 19 de gener a Blanes (Selva) un home de 23 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb força a interior de domicili, un d'ells en grau de temptativa. L'alerta la va donar la propietària d'un dels pisos on va entrar a robar. Pels volts de les sis de la matinada d'aquell dia, una patrulla dels mossos van rebre l'avís quan d'una dona que havia sentit soroll mentre dormia i en aixecar-se, va veure un home a l'interior de casa seva. El lladre, en ser sorprès, va fugir pel balcó baixant pels conductes dels desaigües. Poc després, els agents el van localitzar al mateix carrer. Va intentar escapar però el van enxampar i detenir. Durant l'escorcoll, li van trobar una tableta, un anell d'or i diamants i moneda estrangera, entre d'altres objectes. També va robar el telèfon mòbil de la dona, que van recuperar a les escombraries del lavabo d'un bar del municipi. El detingut, que compta amb nombrosos antecedents per fets similars, ha ingressat a presó després de passar a disposició judicial.

Al detingut també se'l relaciona amb un altre robatori que es va produir en una zona propera amb el mateix modus operandi. En aquests ocasió, el lladre també va ser enxampat pels propietaris i va fugir amb les mans buides, provocant danys en una barana del balcó de l'habitació.