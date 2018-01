En llibertat provisional el detingut a Tossa per retenir una dona i agredir-la sexualment

El Jutjat d'instrucció 4 de Blanes ha deixat en llibertat provisional el veí de Tossa de Mar detingut aquest dilluns per haver retingut una dona a l'interior del seu pis i agredir-la sexualment. La interlocutòria dictada pel jutge sosté que els indicis que hi ha contra l'arrestat tenen "certa debilitat" i, en gran part, "no passen de simples suposicions".

En aquest sentit, argumenta que la declaració de la víctima ha incorregut en "diverses contradiccions" sobre la relació que mantenia amb l'investigat. A més, també detalla que el company de pis no va veure cap dels fets denunciats. El jutjat ha denegat l'ordre de protecció sol·licitada per la víctima. La causa està oberta per delictes de detenció il·legal, agressió sexual i robatori amb violència.