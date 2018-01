Reté una dona i n'abusa sexualment durant almenys sis setmanes a Tossa

La Policia Local de Tossa de Mar va detenir dilluns, un home acusat de retenir a casa seva una dona i abusar-ne sexualment durant almenys sis setmanes. El detingut, veí de la localitat selvatana, és un home de 50 anys i nacionalitat marroquina. Està acusat de ser el presumpte autor dels delictes de detenció il·legal i agressió sexual.

Segons va informar ahir el cos policial tossenc, els fets es van desencadenar dilluns al matí, arran d'una denúncia que va arribar a les dependències policials i en la qual s'alertava del presumpte captiveri de la dona.

La patrulla policial es va dirigir llavors a l'habitatge -situat al centre de Tossa- per tal de verificar els fets denunciats. Allà, una dona de nacionalitat alemanya i 39 anys va demanar ajuda als agents, que la van alliberar i traslladar fins al centre d'atenció primària (CAP) de la localitat, des d'on va ser derivada a l'hospital de Calella.

Segons va explicar la víctima a la policia local, va conèixer el presumpte agressor després d'arribar a Tossa per buscar feina i sense tenir domicili fix. Segons el seu relat, l'home li va oferir mudar-se temporalment a casa seva, un pis del centre que compartia amb una tercera persona.

Després d'uns dies de convivència -va explicar- l'agressor, amb qui no mantenia cap relació sentimental, es va tornar controlador, no la deixava sortir de casa ni utilitzar el telèfon mòbil i la va violar en reiterades ocasions durant almenys sis setmanes. La víctima va acabar demanant ajuda per escrit a l'altre company de pis, passant-li una nota d'amagat de l'agressor on li explicava la seva situació i li demanava que alertés la policia.

Els agents de la policia local, que van prioritzar l'alliberament i l'atenció de la víctima, van procedir llavors a detenir el presumpte agressor en el seu domicili per un presumpte delicte d'agressió sexual i un altre de detenció il·legal. Està previst que l'home, que té antecedents per abusos sexuals i maltractament en l'àmbit familiar, passi avui a disposició judicial als jutjats de Blanes. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.

Respecte a la víctima, va ser traslladada a l'hospital de Calella, on se li va fer una exploració i se li va oferir assistència psicològica.

Per la seva part, l'Ajuntament de Tossa va assegurar ahir en un comunicat que s'estan fent totes les gestions possibles amb el departament de Serveis Socials locals per atendre la víctima «de la millor manera possible» a l'espera de la decisió judicial.