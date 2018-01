Vilobí d'Onyar compra sis aparells antiennuegament

L'Ajuntament de Vilobí d'Onyar ha comprat sis aparells antiennuegament que distribuirà entre els centres educatius i la Guàrdia Municipal. Segons va informar el consistori a través d'un comunicat, s'han invertit 704 euros (IVA inclòs) en la compra dels dispositius, dels quals n'hi ha: un de mida infantil per a la llar d'infants, un de mida infantil i un altre de mida juvenil per a l'escola Josep Madrenys, i un de mida infantil, juvenil i un altre per a adults per a la Guàrdia Municipal.

Aquest aparell és un succionador mecànic que xucla l'objecte que impedeix la respiració i s'ha d'utilitzar mitjançant una acció mecànica i amb el pacient estirat en una posició específica. El dispositiu ajuda a complementar la maniobra de Heimlich, que no es pot realitzar de forma efectiva en un 34% de les ocasions.

Per fer servir el dispositiu, anomenat DECHO2KER, cal una formació especialitzada, ja que un mal ús pot empitjorar la situació del pacient. És per això que el consistori va programar dues sessions de formació per a diferents persones que treballen als centres on s'instal·laran aquests aparells.

La primera sessió es va fer divendres passat a la tarda i va comptar amb una desena de persones. La segona formació es va fer ahir al matí a l'escola i hi van assistir una quinzena de persones entre mestres, monitors de menjador i agents de la guàrdia municipal. Durant la sessió, un professional els va mostrar com està fabricat el dispositiu, com funciona i com s'ha d'utilitzar.

El novembre passat, aquests aparells es van instal·lar també a les instal·lacions de l'escola Castell de Farners de Santa Coloma, tot i que el primer centre a disposar d'aquests dispositius a tot Catalunya va ser l'escola Bell-lloc del Pla de Girona.