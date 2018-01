Blanes multarà amb 2.500 euros el propietari d'un gos perillós

L'Ajuntament de Blanes sancionarà el propietari d'un gos potencialment perillós amb una multa de 2.500 euros per no tenir la llicència administrativa obligatòria i mantenir l'animal en males condicions, entre altres faltes.

Segons la proposta de sanció que serà votada en el ple municipal d'aquesta tarda, l'amo del gos va ser denunciat per la policia local el dia 6 d'octubre de l'any 2016 per diverses infraccions considerades de caràcter molt greu, segons l'ordenança municipal de protecció, tinença i control d'animals.

Faltes com: mantenir el gos sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènic, sanitari, de benestar animal i de seguretat; tenir l'animal lligat durant la major part del temps; no donar al ca atenció veterinària; comerciar amb ell; o incomplir les obligacions d'identificació mitjançant microxip, entre d'altres.

Segons consta en el document que es portarà al ple, el propietari de l'animal no va presentar cap al·legació a la sanció imposada, motiu pel qual el passat 18 de gener la Comissió Informativa General, d'Urbanisme i d'Hisenda va dictaminar a favor de tirar endavant la proposta de multa.

Aquesta sanció és una de les més altes que estableix aquesta ordenança, ja que les infraccions molt greus poden ser sancionades amb multes d'entre 1.501 a 3.000 euros.

Tot i que habitualment les multes relacionades amb animals no es voten en el ple municipal, en aquest cas i segons el consistori, s'ha volgut fer així tenint en compte la gravetat de les faltes i com a mesura dissuasiva per altres propietaris de gossos de races potencialment perilloses.



Sense data prevista

D'altra banda, l'equip de govern (PSC) va assegurar ahir que no hi data prevista per a la reunió de la taula de mobilitat de la ciutat i la comissió de treball dels aparcaments i la zona blava. El passat mes de desembre es va prorrogar per quart any consecutiu la concessió del transport públic de passatgers a l'empresa Pujol i Pujol S.L.

En aquest sentit, el grup municipal de Cs va sol·licitar que es convoquin de manera «urgent» per definir «un calendari de reunions tècniques d'ambdues» amb la finalitat de tenir solucionats «aquests problemes urgents» abans de l'estiu. «Portem des de 2012 prorrogant el servei de transport públic municipal i aquesta és una situació del tot anòmala», va lamentar l'edil Sergio Atalaya.