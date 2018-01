El jutge envia a la presó l'atracador multireincident

El jutge de Santa Coloma de Farners va enviar a presó l'atracador multireincident que aquest dilluns presumptament va assaltar a punta de pistola dos joves de la població quan es dirigien cap al sector de l'estació d'autobusos.

El detingut, un jove de 26 anys, d'origen magrebí i que viu a la població, acumula un reguitzell d'antecedents policials. I el jutge aquest dimarts després de passar-lo a disposició policial va decidir privar-lo de llibertat.

La detenció del delinqüent va anar a càrrec de la Policia Local de Santa Coloma per dos robatoris amb violència i intimidació en poca estona de diferència. Els atracaments van tenir lloc per separat a primera hora del matí de dilluns. El delinqüent anava a cara descoberta, amb una gorra per evitar ser vist i va amenaçar els joves dient-los que volia el que portaven a sobre.

A cadascun en el moment del robatori violent, els va posar l'arma a l'altura de la panxa. D'un dels joves va aconseguir emportar-se'n tant diners com un telèfon d'alta gamma i de l'altre n'hauria aconseguit diners.

La detenció del jove es va produir ràpidament per part la Policia Local, que va sospitar de l'individu després de la descripció i pel modus operandi. Els van arrestar a la carretera Vella de Girona.