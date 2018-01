Llibertat provisional per al suposat agressor d'una dona a Tossa

El presumpte acusat de retenir i agredir sexualment una dona en el seu pis de Tossa de Mar durant almenys sis setmanes va ser deixat ahir en llibertat provisional i sense fiança pel jutjat d'instrucció 4 de Blanes. El jutge sosté en la interlocutòria que les proves són «insuficients» per atribuir-li -de moment- la comissió dels delictes d'agressió sexual, detenció il·legal i robatori. Tot i això la causa segueix oberta per la investigació d'aquests presumptes delictes.

Segons s'exposa en el document, la declaració de la víctima va incórrer en «diverses contradiccions sobre la relació mantinguda amb el denunciat»; el company de pis no va presenciar cap dels fets denunciats i no existeix risc de fuga del presumpte agressor. «No sembla probable que l'investigat pugui evadir-se de l'acció de la justícia tenint en compte el seu arrelament i la seva residència legal des de fa 15 anys», justifica el jutge.

La detenció de l'home, de 50 anys i nacionalitat marroquina, es va produir dilluns, després que la policia local rebés una denúncia en la qual s'alertava del presumpte captiveri de la dona.

La patrulla policial es va dirigir llavors a l'habitatge -situat al centre de Tossa- per tal de verificar els fets denunciats i allà, una dona de nacionalitat alemanya i 39 anys va demanar ajuda als agents, que la van alliberar i traslladar fins al centre d'atenció primària (CAP) de la localitat, des d'on va ser derivada a l'hospital de Calella.

Segons va explicar la víctima a la policia local, va conèixer el presumpte agressor després d'arribar a Tossa per buscar feina i sense tenir domicili fix. Segons el seu relat, l'home li va oferir mudar-se temporalment a casa seva, un pis del centre que compartia amb una tercera persona.

Després d'uns dies de convivència -va explicar- l'agressor, amb qui no mantenia cap relació sentimental, es va tornar controlador, no la deixava sortir de casa ni utilitzar el telèfon mòbil i la va violar en reiterades ocasions durant almenys sis setmanes.

La víctima va acabar demanant ajuda per escrit a l'altre company de pis, passant-li una nota d'amagat de l'agressor on li explicava la seva situació i li demanava que alertés la policia, qui finalment va arrestar l'home.

El sospitós va iniciar la seva declaració a les nou del matí i fins a mitja tarda no es va conèixer la resolució judicial en la qual consta que «no existeixen motius prou sòlids» per considerar-lo responsable dels fets denunciats.

Tampoc existeix «cap rastre físic, més enllà d'un morat al coll, que no sembla suficient per acreditar completament la denunciada violació». A més, també s'exposa que la víctima i el presumpte agressor vivien una situació «molt similar a la de parella amb relacions sexuals consentides». En relació a la suposada detenció il·legal, la interlocutòria indica que «la mateixa denunciant ha negat que els panys tinguessin cadenat» i que el company de pis no va presenciar cap dels fets denunciats.

El jutjat també va denegar l'ordre d'allunyament i de protecció sol·licitada per la víctima. «No sembla convenient una restricció de drets constitucionals com el que comporta una ordre d'allunyament sense una base que justifiqui suficientment la mesura», s'argumenta en la interlocutòria en la qual s'afegeix que no s'han apreciat «riscos cap a la víctima».