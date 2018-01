Neva a la Cerdanya, al Gironès i el Ripollès

La província de Girona avui tindrà un dia passat per aigua i en alguns punts, tal i com preveia el Servei Meteoròlogic de Catalunya, les precipitacions són en forma de neu.



A Puigcerdà, tal i com informa el seu observador local, a dos quarts de nou del matí destacava que s'han acumulat 11 centímetres de neu fruit de la nevada que ha començat de matinada.





Els 11 cm de neu de Puigcerdà, pic.twitter.com/lc3YjSd1mD — Jordi Queralt (@meteopuigcerda) 26 de gener de 2018



Sibèria? No, és #ValldeNúria aquest matí! Intensa nevada que ja porta 20cm de neu nova ?? Tot apunta que aquest cap de setmana serà èpic!?? Quina pista us agradaria que deixéssim llesta abans?https://t.co/HgdkT6KINS pic.twitter.com/Qn4EHVymr1 — Vall de Núria (@ValldeNuria) 26 de gener de 2018



???? Afectacions per la #neu a l'N-260: en el tram de Ribes de Freser a la Collada de Toses, és obligatori l'us de les #cadenes i el trànsit està restringit ?? per als camions @transitn260 — Trànsit (@transit) 26 de gener de 2018



Fins i tot, s'ha pogut veure neu a Rocacorba, on ara el matí queien bolves.Aquestes nevades obliguen, segons el Servei Català de Trànsit, aUna via on també s'ha restringit el pas de camions.La mateixa situació es repeteix a la viaAquí també és obligatori l'ús de les cadenes.Els problemes de trànsit també provoquen que elMolts pobles han quedat emblanquinats i a primera hora del matí encara ho estaran més.de la comarca com per exemple, a Toses o Planoles, entre altres.Pel que fa a lesEl SMC ha activat un avís per intensitat de pluja, que preveu que a la Selva hi hagi pluja generosa fins a les 12 del migdia.