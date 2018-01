Protesta davant l'Hospital de Blanes contra les llistes d'espera

Professionals, sindicats i usuaris es van concentrar ahir davant de l'Hospital de Blanes per protestar contra les llistes d'espera a la sanitat pública. Amb el lema «Les llistes d'espera maten», un centenar de persones convocades per la plataforma Marea Blanca i amb el suport de CCOO i UGT, es van concentrar a les escales del centre hospitalari blanenc per fer diverses reivindicacions: que es posi en marxa un torn de tarda als hospitals per mantenir a ple rendiment tots els recursos públics; que es recuperi el personal dels equips d'Atenció Primària que permeti que qualsevol persona sigui atesa per la seva metgessa de família en 48 hores; que es prohibeixin concerts amb centres privats; la incompatibilitat absoluta perquè el personal del sector públic pugui treballar en la sanitat privada o que s'estableixin garanties i terminis per a l'atenció i la llista d'espera amb recursos 100% públics sense necessitat de derivar pacients a les empreses privades, entre altres.

La concentració a l'Hospital de Blanes no va ser l'única que es va fer a Catalunya sinó que també es van dur a terme a: l'hospital del Mar, l'hospital de la Vall Hebron, l'hospital de Can Ruti, el Joan XXIII de Tarragona, el de Viladecans, l'hospital Clínic de Barcelona, el de Mollet, el de Bellvitge, o el de l'Hospitalet de Llobregat.

En totes les concentracions es van denunciar les elevades llistes d'espera que hi ha a Catalunya i que fan que prop de 160.000 persones estiguin esperant una operació.

Els manifestants van assegurar que les retallades que el Govern va aplicar entre els anys 2010 i 2015 en aquest sector van deteriorar profundament el sistema i van exigir que es reverteixi la situació i es restaurin els llocs de treball i els recursos que hi havia abans de la crisi.