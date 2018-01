Salut encara no ha trobat l'origen del brot de legionel·losi detectat a Blanes el setembre

El Departament de Salut de la Generalitat encara no sap amb certesa on es va originar el brot de legionel·losi detectat a Blanes el passat mes de setembre i que, fins ara, ja ha afectat 20 persones de les quals dues van morir.

Segons va explicar ahir el director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), Joan Guix, es va detectar la presència de legionel·losi a la torre de refrigeració d'una empresa de la localitat, però després de realitzar-se les proves genètiques creuades, només hi va haver coincidència amb tres casos de les 20 persones afectades per aquesta malaltia infecciosa.

Els afectats van començar a presentar símptomes entre el 22 de setembre i el 14 d'octubre. En un primer balanç fet a mitjans d'octubre, Salut va informar de sis casos de persones entre 52 i 92 anys que al cap de pocs dies ja s'havien convertit en 12. El dia 20 d'octubre, Guix va informar que el Departament preveia tenir localitzat l'origen del brot a finals d'octubre.

Ara, més de quatre mesos després de l'inici del brot, Salut segueix sense saber on es va iniciar la infecció i la xifra d'afectats no ha deixat d'augmentar en aquest període. En l'últim balanç fet a finals de novembre es va informar que els afectats eren 19, dos dels quals havien mort. Avui, aquesta xifra ja ha pujat fins a 20 infectats, dels quals nou són residents a Blanes, tres són catalans de fora d'aquesta localitat selvatana i vuit més són estrangers.

Un balanç que, de moment, no es pot donar per definitiu, ja que l'ASPCAT no descarta nous casos relacionats, sobretot, amb pacients estrangers.

En aquest sentit, Guix va explicar que el diagnòstic i la vigilància es fa en el país d'origen del pacient, des d'on els fan arribar l'enquesta epidemiològica, un procés que «pot tardar» i que «pot allargar» la investigació. «Abans de tancar la investigació hem de descartar que puguin existir altres focus», va subratllar ahir el director de l'Agència de Salut Pública. En relació a l'estat dels afectats, Guix va especificar que s'han recuperat notablement.

D'altra banda, el portaveu de Salut va assegurar també que els aparells amb capacitat per ser un focus d'infecció de legionel·losi a la zona de Blanes estan «controlats i desinfectats i que es van realitzant analítiques que «garanteixen que el risc de contagi ha desaparegut».