Blanes crearà un grup per reparar les distincions imposades pel franquisme

Pedro Nieto Antúnez, que va ser ministre de Marina del dictador Francisco Franco, ja no és fill predilecte de Blanes. Així es va decidir en el ple municipal celebrat dijous a la tarda, amb els vots favorables de tots els regidors (PSC, PDeCAT, ERC, Batega, ICV-EUiA, la CUP i Cs) menys el del PP, qui va marxar de la sala durant el debat del punt.

Segons va explicar el regidor d'ERC, Albert Sanz, la moció tenia com a objectiu «esmenar aquesta situació il·lògica i insultant que es manté des de fa gairebé 50 anys». A última hora, es va acceptar també la proposta de la CUP de crear una comissió de treball oberta a tots els grups municipals i entitats que hi vulguin participar amb l'objectiu d'estudiar i reparar aquells reconeixements vigents imposats pel franquisme a Blanes. Pedro Nieto Antúñez (El Ferrol, 1898 - Madrid, 1978) va ser ministre de Marina entre els anys 1962 i 1969. El 6 de juny de 1969 l'alcalde, Domingo Valls, va atorgar-li la distinció de fill adoptiu en agraïment a l'atenció que havia rebut la població per part del ministre de Marina. En aquest sentit, va ser clau per a la consecució d'infraestructures com ara la depuradora d'aigües d'Els Pins, el port esportiu i la posada en marxa del Mercat del Vaixell Usat. El ple de Lloret de Mar també va retirar a Nieto la fulla de llorer de plata el setembre del 2015.