Intoxicat per monòxid a causa de la mala combustió d'una caldera a Tossa

Un veí de Tossa de Mar va resultar ferit de poca gravetat dijous a la nit en resultar intoxicat per monòxid de carboni a casa seva. L'home, de 34 anys, va alertar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) pels volts d'un quart de deu de la nit que no es trobava bé, motiu pel qual els efectius sanitaris es van desplaçar fins a l'habitatge de l'afectat i van detectar que patia una intoxicació per aquest gas.

L'incident es va produir en el número 7 del carrer Puig Gros de Tossa. Fins allà s'hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers i la Policia Local de Tossa. Un cop allà, els Bombers van revisar l'immoble per mirar d'on procedia el monòxid de carboni i van poder comprovar que una petita caldera feia mala combustió. Per aquest motiu, el veí de Tossa, de 34 anys, va inhalar el gas i va ser evacuat pel SEM en ambulància en estat de poca gravetat a l'hospital de Palamós.