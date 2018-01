L'ACA signa un conveni per fer-se càrrec del finançament de 4 depuradores

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha signat un conveni amb el Consell Comarcal de la Selva (CCS) per fer-se càrrec del finançament de quatre depuradores de la demarcació. L'ACA costejarà les despeses d'explotació de les instal·lacions de Massanes, Pantans de Montbarbat, Terrafortuna i Riuclar que aquest ens ha construït en els darrers anys. D'aquesta manera, ara el CCS gestionarà disset dels 25 sistemes de sanejament d'aigua que hi ha al territori i que abasteixen al 95% de la població de les comarques de la Selva. A les quatre noves depuradores, cal afegir les d'Aiguaviva Park, Anglès, Breda, Caldes de Malavella, Hostalric, Maçanet de la Selva, Riells i Viabrea, Riudarenes, Riudellots de la Selva, Sils-Vidreres, Vilobí d'Onyar, Can Fornaca i Maçanet Residencial, que ja gestiona el Consell actualment.

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures associat inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les aigües superficials, subterrànies i marines. Fins ara les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana.