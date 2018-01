Santa Coloma de Farners celebra la primera festa de la seva policia local

Santa Coloma de Farners va fer ahir la primera festa de la història de la seva Policia Local. Un acte que es va fer en intimitat a l'auditori de la comarca de la Selva. Durant l'acte es van entregar diversos reconeixements a membres del cos policial de la ciutat però també a ciutadans. També van rebre distincions membres d'altres cossos d'emergències de la comarca.

Entre les distincions atorgades hi ha fer membre honorífic del cos de la policia un veí de Santa Colona, Josep Maria Ferrés. Conegut com a Mia, ajuda el cos en moltes ocasions en conèixer molt bé el territori. També van donar una felicitació a una ciutadana i dues medalles de bronze a veïns que van ajudar els agents.

Pel que fa al cos local, van rebre la medalla de bronze dos agents que van actuar en un incendi i un caporal que va organitzar una recerca. La d'argent va anar a parar a dos agents que van arriscar la seva vida en un altre foc on van rescatar un veí. I també la van recollir tres caporals per la seva trajectòria. Dos policies locals van rebre dues felicitacions. I la medalla d'or va anar a parar a mans de l'inspector en cap, Antoni Garcia, pels més de 25 anys al capdavant del cos. El cap de Bombers i el cap dels Mossos a Santa Coloma també van rebre medalla de bronze per part del cos local.