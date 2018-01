El transport públic de Blanes passa a Moventis després de 25 anys de Pujol i Pujol

L'empresa Transports Pujol i Pujol SL, que té la concessió del transport públic de Blanes des del 1993 i fins al desembre d'aquest any, ha estat adquirida pel grup Moventis, un dels operadors de transport urbà i interurbà més grans del país. Així ho va confirmar ahir Transports Pujol a Diari de Girona, després que ho avancés en el ple municipal de dijous el regidor d'ICV-EUiA, Víctor Catalan. «Tenim la notificació, i els treballadors ja l'han rebut, que Transports Pujol es ven l'empresa i això implica que el transport urbà de Blanes canvia el concessionari, que té altres concessions interurbanes que no tenia Pujol», va explicar l'edil ecosocialista, qui va sol·licitar una comissió urgent del transport «per abordar la situació». «I si cal, es convida el nou titular perquè ens expliqui quines voluntats i intencions té amb el que queda de la pròrroga de la concessió», va dir Catalan.

Per la seva part, l'empresa selvatana va afirmar ahir que a partir de l'1 de febrer passaran a ser de Moventis i que tot «seguirà igual que ara». Moventis opera amb Sarfa, Sarbus, La vallesana SA, Autobusos de Lleida SA, Catalunya Bus Turístic o el servei francès Pays de Montbéliard, entre altres. «Aquest operador té línies interurbanes pròpies i no creiem que segueixin mantenint línies per duplicat», va dir Catalan, qui va insistir a realitzar una trobada per «poder negociar». «S'ha de saber com afectarà aquest canvi al funcionament de les línies i com quedarà la situació dels treballadors», va dir l'edil d'ICV-EUiA.



Quatre pròrrogues

A Blanes, Transports Pujol i Pujol presta el servei de transport col·lectiu urbà de viatgers des de l'any 1993, quan el govern d'aquell moment, liderat per la socialista Maria Dolors Oms li va adjudicar la concessió per un període de 20 anys. El contracte va finalitzar el desembre de l'any 2013 i des de llavors ja s'ha prorrogat quatre cops. Les dues primeres vegades, el consistori blanenc va al·legar que s'estava treballant amb l'Ajuntament de Lloret per mancomunar el servei de transport urbà. A Lloret de Mar, Transports Pujol va començar a operar l'any 1965 i tenia un contracte de 50 anys que acabava el desembre 2015, moment en el qual els dos ajuntaments preveien mancomunar el servei. Un canvi que finalment no va ser possible perquè el servei de transport urbà hagués passat a ser interurbà i, per tant, competència única de la Generalitat.

La tercera pròrroga es va produir a finals de 2016, després que el regidor de mobilitat d'aquell moment, Albert Sanz, reconegués que el concurs públic per a la prestació d'aquest servei s'hauria d'haver fet al llarg de l'any i que es va retardar sobretot per la «feina relacionada amb la consulta sobre la C-32», va dir Sanz. Finalment, la quarta pròrroga de la concessió a Blanes es va produir el desembre passat, motiu pel qual Transports Pujol i Pujol té la concessió d'aquest servei vigent fins al 2018.