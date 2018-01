Acaben les obres de reforma del passeig de la Font del Ferro d'Arbúcies

Les obres de millora del passeig de la Font del Ferro (el Carrilet) ja han finalitzat, segons va informar ahir l'Ajuntament d'Arbúcies. Aquesta reforma ha consistit, principalment, a realitzar un nou asfaltat, ja que el que hi havia fins ara estava malmès. «A banda de la nova pavimentació del carrer, també s'hi ha fet obres per millorar la recollida d'aigües pluvials», va explicar ahir el regidor d'Obres i Manteniment Urbà, Àngel Cabrero.

Segons el consistori, amb el nou asfaltat el nivell del terra pujava i el carrer es quedava sense inclinacions per evitar problemes de basses i possibles inundacions.

Per això, es va obrir el carrer pel mig per tal de donar-li les inclinacions necessàries per a la recollida de l'aigua de la pluja i s'hi va col·locar les reixes.

«Aquests treballs s'han hagut de fer amb morter perquè és de més bon treballar que l'asfalt», va precisar Cabrero. A l'entrada del passeig també s'hi va posar una altra reixa per tal de recollir les aigües procedents de la part boscosa.